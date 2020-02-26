Великий пост у католиков начинается в Пепельную среду — 26 февраля 2020 года.

Пепельная среда — католический праздник, отмечается за 45 календарных дней до праздника Пасхи. В этот день, в соответствии с древним обычаем, верующим наносится на лоб знамение креста освященным пеплом. В еврейской традиции посыпание главы пеплом символизировало обращение, скорбь и покаяние. C III-IV веков Церковь стала возлагать пепел на головы публично кающихся, после исповедания ими своих грехов. С X века голову пеплом стали посыпать все верные, чтобы обозначить свое вступление на путь обращения. В XIV веке возложение пепла встречалось в Западной Церкви уже повсеместно.

Во время обряда возложения пепла, священник повторяет: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» или «Помни, что ты прах, и в прах возвратишься». Эти слова и действия символизируют сердечное сокрушение и покаяние, с которыми христианин начинает пост.

В период католического поста отмечается праздник Благовещения (25 марта), посвященный Деве Марии.

Глубинный смысл католического поста состоит в самосовершенствовании. В эти дни верующие должны уделять особое внимание молитве и милосердию. Внешнее благочестие не может и не должно заменить собой подлинного исполнения заповедей Христа, считают католики. В соблюдении постов они руководствуются «Апостольской конституцией о покаянии», обнародованной Папой Павлом VI в 1966 году. Согласно этому документу, весь Великий пост является периодом покаяния. По воскресным дням не бывает никаких ограничений.

Стоит отметить, что католическая церковь различает понятия «пост» и «воздержание от мяса». Воздержание от мясной пищи (этот запрет не распространяется на яйца, молочные продукты, рыбу и продукты, в которые входят животные жиры) рекомендуется во все пятницы Великого поста, кроме больших церковных праздников. В Пепельную среду и в Страстную пятницу (непосредственно перед Пасхой, когда вспоминаются спасительные страдания Иисуса Христа) соблюдается строгий пост. В это понятие в католицизме входят: запрет есть мясо и правило, согласно которому постную пищу можно есть досыта только один раз в день, что, впрочем, не исключает легкого завтрака и ужина.

Пост у католиков имеет и возрастные рамки: воздержание от мясной пищи предписывается с 14 лет, строгий пост — с 21 года до 60 лет при условии, если эти ограничения не мешают ежедневным занятиям верующих и не отражаются на их здоровье.