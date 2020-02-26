По оценке PISA-2018 ученики из благополучных семей в Беларуси в 16 раз чаще показывают высокие результаты по читательской грамотности по сравнению с учениками из неблагополучных семей. Эти данные ставят под сомнение равный доступ к образованию детей из различных социальных групп.

PISA — это международная программа по оценке различных видов грамотности участников и умению применять знания на практике. Проводится она раз в три года. В 2018 году Беларусь впервые приняла участие в данной программе не без помощи Всемирного банка.

Особый интерес представляют данные по показателям участников из групп с различным уровнем социально-экономической обеспеченности, который учитывает материальное положение семьи, уровень образования и занятости родителей.

Согласно результатам, более 43 % учеников из семей с низким уровнем социально-экономической обеспеченности по читательской грамотности показывали результаты ниже 2 уровня. Это означает, что они могут преобразовывать и описывать простые данные, видеть ошибки и прямые причинно-следственные связи. Но работа с несколькими источниками и сложными данными им недоступна.

В то же время, среди учеников из семей с высоким уровнем социально-экономической обеспеченности такой уровень грамотности продемонстрировали лишь 7,3%

Но наиболее впечатляющая разница между показателями учеников наблюдается на высоких уровнях читательской грамотности. Лишь 6 учеников из 1000 с низким уровнем обеспеченности показали результаты выше 5 уровня. В группе с высоким уровнем обеспеченности такой результат наблюдался у 94 учеников из 1000. Разница —в 16 раз (с учетом округлений). 5 уровень — это работа со сложными текстами, множеством источников, умением делать выводы и строить гипотезы, выявляя неявные и многоступенчатые связи.

Как оценить эту разницу?

В цифрах разница следующая. Средний балл у учеников из группы с низким уровнем социально-экономической обеспеченности — 423,2, у учеников из группы с высоким уровнем обеспеченности-525 баллов. По меркам PISA разница в 102 балла:

а) выше среднего значения по странам ОЕСР (89 баллов) и это значит, что у нас сильное влияние экономического положения семьи на уровень читательской грамотности ученика

б) по различным оценкам разница может быть приравнена к 2,5-3 годам обучения, что ставит вопрос о равном доступе к знаниям учеников из различных типов местности и типов семей.

И это не единственное исследование, которое продемонстрировало разницу в доступе к образованию в Беларуси у детей из обеспеченных и необеспеченных семей.

В феврале 2020 года были опубликованы предварительные результаты Многоиндикаторного кластерного исследования домашних хозяйств (MIKS 6), один из разделов которого посвящен образованию детей в возрасте от 7 до 14 лет. Исходя из полученных данных, 73 % детей из богатейшего квинтиля статистического значения набора данных, который отражает факты о 20% данной группы населения) обладали основополагающими умениями и навыками счета. Из беднейшего квинтиля такими навыками обладали только 54% детей. Была отмечена и заметная региональная разница. 95% детей из Минска продемонстрировали основополагающие навыки чтения, у ребят из Гродненской области результат был на уровне 71%.

Эти данные ставят под сомнение равный доступ к образованию детей из различных социальных групп. Обеспечить абсолютное равенство невозможно, дети из богатых семей в любом случае будут иметь более широкий доступ к репетиторам и дополнительному образованию. Но государству стоит предпринять усилия по снижению этой разницы. Одним из возможных вариантов решения могло бы стать дистанционное образование. В этом случае дети из различных регионов могли бы посредством современных технологий обучаться у лучших преподавателей в виртуальных классах. Но проблема не только технического характера. В проекте нового Кодекса об образовании дистанционное образование для средней школы отсутствует.

Еще одним фактором могло бы стать снижение разницы в оплате труда педагогических работников по регионам страны. Распределение выпускников педагогических вузов данную проблему не способно решить в принципе. Учитель вне зависимости от того, где он преподает, должен получать равную зарплату с коллегами из других регионов. Задержать хорошего учителя зарплатой в 500 рублей в школе невозможно, продавец в магазине получает больше.

А до решения этих вопросов декларируемое равенство в доступе к образованию у детей из разных социальных групп останется лишь декларацией.