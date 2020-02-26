Гособвинитель запросил наказание для фигурантов дела об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей под Слуцком, пишет TUT.BY.

Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Обвиняемые меняли показания во время процесса, ни один не признал себя виновным полностью. Прокурор просит назначить одному фигуранту смертную казнь, остальным — продолжительные сроки лишения свободы — 18 и 22 года.

Страшные преступления произошли в прошлом году. 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину. По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей.

Бушнина обвиняют в подстрекательстве к убийству, то есть убивал старика, как указано в обвинении, Скрундик, но Бушнин сказал ему это сделать («деда надо убирать») и не остановил Виктора, когда тот душил пенсионера и поджигал его дом. Валентин Бушнин заявил, что виновным себя в убийстве не признает, настаивает, что все сделал Скрундик.

Через неделю, 21 января 2019 года, произошло следующее нападение — на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя.

Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу. Мятеж вину в убийстве не признает, говорит, что преступление совершил Скрундик. В суде Виталий заявил, что друг его оговаривает и что во время следствия, когда Мятеж признавал вину, он сам себя оговорил.

Через десять дней, 31 января 2019 года, в деревне Суховчицы произошло очередное нападение — на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги. Пенсионерке удалось спастись, товарищ Скрундика внезапно зашел в дом и остановил его.

Местные жители в разговоре с TUT.BY рассказали, что изначально смерть двух пенсионеров преступлением не считали. Правоохранители приезжали на место пожара, но криминальный след обнаружен не был. Вопросы возникли после нападения на Софью Мацеле, ей Скрундик пригрозил: «Не дашь денег, будет тебе, как деду Шугалею» (первый убитый. — Прим. TUT.BY). После этого провели эксгумацию тел, задержали по очереди Скрундика, Бушнина и Мятежа.

Гособвинитель Вадим Лолуа в прениях подчеркнул, что, как часто бывает при совершении особо тяжких преступлений, обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения — по всем эпизодам. Как заявляли сами фигуранты, желание раздобыть деньги на выпивку было единственным мотивом нападений.

Скрундик и Бушнин ранее уже были судимы — за кражи, из трех обвиняемых официально работал только Виталий Мятеж, но, как и его товарищи, был замечен в злоупотреблении алкоголем. Фигуранты были не только приятелями, Бушнин жил вместе с двоюродной сестрой Скрундика, а Мятеж — с его родной сестрой. И у Мятежа, и у Бушнина — на воспитании маленькие дети.

В суде выяснилось, что Виталий Мятеж, находясь в СИЗО, получил письмо якобы от Виктора Скрундика, в которым тот просит взять на себя вину за убийство 94-летнего пенсионера. Мятеж передал письмо конвоиру, по закону подстражные не имеют права переписываться. Скрундик в суде заявил, что ничего подобного он Мятежу не писал, в письме не его почерк. «И какой смысл? Я вину признаю полностью», — заявил обвиняемый в суде.

По мнению прокурора, вина фигурантов доказана. Гособвинитель просит приговорить Виктора Скрундика к исключительной мере наказания — смертной казни, Виталия Мятежа — к 22 годам в колонии, Валентина Бушнина — к 18 годам заключения.

— Я им не верю, — заявил в суде сын убитого Михаила Шугалея. — То, что они сделали с дедом, пусть то же будет и с ними.

— По Скрундику с прокурором согласен, — отметил внук убитого Владимира Гаркавого. — По Мятежу, Бушнину… Такие люди не должны жить. Они жестоко убили пожилых людей, они сожгли их заживо за 50 и 200 рублей. И за это им 18 лет и 22 года? Я считаю, они не должны жить. Не верю, что они могут исправиться. Что будет через 20 лет? Вдруг они выйдут по амнистии. Боимся мы и наши дети.

Адвокат Скрундика считает, что наказание в виде расстрела слишком суровое. По его мнению, цели уголовного наказания могут быть достигнуты максимальным сроком лишения свободы, то есть пожизненным заключением.

— У него будет достаточно времени все осознать и сделать выводы, — заявил защитник.