Нефть на белорусские НПЗ с марта, в дополнение к НК группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Ранее эти компании не занимались поставками нефти в Беларусь, добавил он, не уточнив названия компаний.

Тищенко также подтвердил, что компания «Роснефть», на долю которой традиционно приходилось около 50% поставок нефти из РФ, пока не входит в число российских НК, которые согласились поставлять нефть в Беларусь без премии.