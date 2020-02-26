Минчанин убил 19-летнюю девушку, чтобы скрыть совершенное изнасилование

26 февраля 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 19-летней девушки. Оно произошло в августе 2019 года, сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, в период с 9 по 11 августа прошлого года 21-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из столичных квартир на улице Седых в Минске, причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой, от которых она скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что за несколько недель до случившегося девушку с обвиняемым познакомил их общий друг. Потерпевшая приехала в столицу на учебу, и, чтобы не снимать квартиру, обвиняемый в качестве помощи предложил пожить у него без каких-либо обязательств.

По выводам следствия, мотивом убийства стало желание молодого человека скрыть совершенное изнасилование. После произошедшего он испугался, что потерпевшая обратится в милицию.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.

Следствие квалифицировало действия молодого человека как изнасилование и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.