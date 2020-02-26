Скорее всего его «купили» с сухофруктами на рынке.

В милицию поступил весьма необычный вызов: на кухне одной из квартир многоэтажки на ул. Л.Украинки хозяева обнаружили живого скорпиона, рассказали агентству «Минск-Новости» в Центральном РУВД.

Видео ГИОС Центрального РУВД

Как членистоногое, которое встречается лишь в жарких странах, попало зимой в квартиру минчан, разбирались сотрудники МЧС и участковый инспектор милиции Владимир Шевченко. Сперва они предположили, что кто-то из соседей разводит скорпионов и один из них каким-то немыслимым образом подался в бега. Однако все опрошенные жильцы дома лишь разводили руками.

— После заявители рассказали, что в тот день совершали покупки на рынке — среди всего прочего были заморские сухофрукты. Возможно, скорпиона они сами принесли в квартиру вместе с провизией, — поведал лейтенант милиции Шевченко.

К счастью, в этой необычной истории обошлось без пострадавших.