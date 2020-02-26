Российская теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта. Об этом она сама написала в эссе для Vanity Fair.

The New York Times указывает, что 32-летняя спортсменка устала бороться с травмами. В колонке Шарапова написала, что планирует проводить время с семьей и сама выбирать себе нагрузки. Например, она планирует заниматься танцами.

«Это новый для меня опыт, поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис — я прощаюсь», — написала Шарапова в эссе.

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«Теннис показал мне мир, а также показал, из чего я сделана», — написала Мария. При этом она пообещала, что в следующей главе жизни обязательно будет стараться изо всех сил и продолжать расти.

Последним турниром для Шараповой стал Australian Open-2020, который она покинула в первом круге. В 2019-м она пропустила несколько месяцев из-за травм. При этом в июле теннисистка была вынуждена сняться с Уимблдона из-за повреждения, после чего заявила, что не собирается завершать карьеру.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.