Александр Лукашенко освободил Елену Купчину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также Постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соответствующий указ президент подписал 25 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента.

Елена Купчина продолжит работу в Вене в качестве координатора деятельности ОБСЕ по борьбе с транснациональными угрозами — директора Департамента по борьбе с транснациональными вызовами и угрозами Секретариата ОБСЕ.