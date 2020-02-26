К поиску пропавших детей в море в Сочи привлекли беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Для проведения мониторинга акватории и побережья моря на месте поиска будет применяться беспилотный летательный аппарат ЮРПСО МЧС России», – говорится в сообщении.

Накануне вечером в Лазаревском районе Сочи двое 14-летних подростков пытались перейти реку вброд, однако их волной унесло в Черное море. Организована поисково-спасательная операция, к которой привлечены вертолет и катер. Поиски осложняются тем, что на море шторм.

По факту исчезновения детей Следственный комитет края организовал доследственную проверку.