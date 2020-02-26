Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Как отмечается, задержанные являются гражданами РФ, оба — 2005 года рождения. По данным ФСБ, они пропагандировали идеологию массовых убийств в сети.

Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там же был обнаружен обрез охотничьего ружья.

Силовики установили, что подростки также намеревались прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их изготовлению они нашли в интернете.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».