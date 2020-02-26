Фотограф из Беларуси вышла в финал World Press Photo

Фотограф из Беларуси Татьяна Ткачева стала одной из финалистов международного фотоконкурса World Press Photo.

Серия портретов авторства Татьяны Ткачевой называется «Между правом и стыдом» и посвящена теме абортов в Беларуси.

«Белорусские законы об абортах допускают прекращение беременности по запросу до 12 недель, а при определенных медицинских или социальных обстоятельствах – до 28 недель, что делает их одними из самых либеральных в Европе. Тем не менее, аборт все еще является запрещенным словом для многих женщин, и многие не желают признавать, что у них было прерывание беременности. Компании «Недели без абортов» проводятся ежегодно, и решение о прекращении беременности может сопровождаться чувством стыда. В этом проекте белорусские женщины, которые думали об аборте, рассказывают свои истории. У женщин был целый ряд проблем – от предполагаемых последствий Чернобыльской катастрофы до страха перед бедностью, они боялись стать матерью-одиночкой или сексуального насилия. Их решения часто принимались с трудом, и в этой истории они не хотели показывать свои лица, и их имена были изменены», – говорится на сайте World Press Photo.

В комментарии belsat.eu Татьяна Ткачева отметила, что очень рада попасть в число номинантов.

«В ходе подготовки было сложно, так как это очень интимная тема. Около года я искала героинь. Когда я сделала первый фотоснимок для проекта и опубликовала свое обращение в Facebook, что хочу найти героинь, то они сами мне все написали. Я думала, что будет сложно работать с женщинами. Но все они с пониманием отнеслись к тому, что я делаю, и очень мне помогли. Я им искренне благодарна за это», – рассказала фотограф.

Татьяна Ткачева окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств и Академию документальной фотографии и фотожурналистики в Санкт-Петербурге. Основное внимание в ее проектах уделяется женщинам, особенно темам гендерного насилия, конфликтов и сопротивления.

Татьяна Ткачева сотрудничает с белорусскими и зарубежными СМИ, в том числе с «Такие Дела», The Guardian, Der Spiegel Online, Ostpol, Lenta, «Звязда» и «Имена».