Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара обратилась к нынешнему президенту страны Шавкату Мирзиёеву с открытым письмом, в котором предложила отказаться от замороженных на ее счетах в Швейцарии $686 млн в обмен на закрытие ее уголовных дел. Письмо опубликовала дочь Каримовой Иман в Instagram.

В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 г. ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 г. стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался почти в $2 млрд. В августе 2019 г. Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству. Сейчас женщина находится в колонии общего режима.

Каримова отозвала протесты на сумму $131 млн, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан, говорится в письме. Средства, по ее словам, направят на гуманитарные проекты. Каримова утверждает, что в счет погашения материального ущерба в рамках уголовных дел не были засчитаны ее изъятые активы на $1,2 млрд. По ее словам, она обращалась по этому вопросу в Олий суд (Верховный суд), но не получила ответа. В своем письме Каримова также указала, что если вести отсчет ее срока с момента задержания в 2014 г., то она уже должна была выйти на свободу, но этого не произошло.

Ислам Каримов умер в 2016 г. на 79-м году жизни. Возглавлял страну с 1991 г.