Находящаяся в Минске с ознакомительным визитом делегация Европейского парламента нового состава не пришла на запланированную в Палате представителей Беларуси встречу с белорусскими парламентариями, заявил агентству «Интерфакс-Запад» председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

«От представителей МИД Беларуси я узнал, что запланированная в нашем парламенте встреча в последний момент была отменена по инициативе находящихся в Минске ряда депутатов Европарламента и Еврокомиссии. К сожалению, сегодня наша протянутая рука дружбы осталась пустой», — сказал Савиных.

Во встрече должны были принять участие заместители председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью — Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик по Беларуси комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

«Встреча не состоится по вине европейской стороны. Мы готовы были к диалогу в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики. Что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода», — отметил глава парламентской комиссии.

По мнению наблюдателей в Минске, делегация Европарламента отказалась встречаться с белорусскими депутатами нового созыва, так как миссия наблюдателей ОБСЕ за прошедшими в ноябре 2019 года парламентскими выборами посчитала, что избирательная кампания не соответствовала европейским стандартам проведения выборов.

«Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств», — заявила тогда специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт.

Между тем, как сообщил агентству «Интерфакс-Запад» очевидец, делегация Европарламента пыталась попасть в Дом правительства, в левом крыле которого находится вход в Совет министров, а в правом – парламент.

«Делегация Европарламента хотела попасть в здание правительства. При этом они были уведомлены несколько раз, что парламент находится в другом крыле здания, куда они категорически отказались входить. При этом они требовали, чтобы служба безопасности президента пропустила их в здание Совета министров, хотя ждали их в здании парламента», — утверждает очевидец. По его мнению, поведение евродепутатов «выглядело экзотично, даже комично, и в целом инфантильно-безответственно».

Как сообщала пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, делегация депутатов Европарламента 24-28 февраля посещает с визитом Беларусь с целью ознакомления новоизбранных членов Европарламента с направлениями сотрудничества межу Беларусью и Евросоюзом.

По информации представительства ЕС, в ходе визита члены Европарламента проведут встречи с представителями белорусских властей, оппозиции, гражданского общества, аналитических центров, а также с правозащитниками и студентами.