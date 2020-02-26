Бывший президент Армении Серж Саргсян, обвинённый в причастности к коррупции, 25 февраля предстал перед судом в Ереване, сообщает Радио Свобода. Сторонники Саргсяна считают его дело политически мотивированным.

«Все это дело сфабриковано, чтобы не дать Сержу Саргсяну заниматься активной политикой», – заявил корреспонденту агентства Франс Пресс его адвокат Амрам Макинян.

Во вторник суд обсудил процедурные вопросы. Слушание дела по существу начнётся через несколько недель, или месяцев.

Саргсян, занимавший пост президента Армении два срока подряд с 2008 года, подал в отставку в 2018 году, когда его план остаться у власти в качестве премьер-министра спровоцировал массовые протесты, лидером которых стал бывший журналист Никол Пашинян, впоследствии занявший пост премьера.

В декабре прошлого года Саргсян был обвинён в организации коррупционной схемы, которая якобы способствовала обогащению чиновников. Ему было запрещено покидать Армению. В случае признания вины бывший президент, которому сейчас 65 лет, может лишиться свободы на срок до восьми лет.