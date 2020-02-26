Беларусь может получить от России более $61 млн компенсации за грязную нефть, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Мы по протоколу имеем 563 тыс. т грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн», — отметил Александр Тищенко.

Как сообщал ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель.

«Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.