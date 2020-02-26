Балерина Майя Сивец, 8 лет, стала победителем крупнейшего Международного конкурса TANZOLYMP, который проходил с 13 по 17 февраля 2020 года в Берлине.

Более 1000 участников в возрасте от 8 до 21 года, из разных стран мира: Япония, Корея, Сингапур, США, Канада, Россия, Украина, Бразилия, Германия, Италия и др., соревновались в шести категориях.

Майя получила золотую медаль в категории «Классический танец» (соло, 8-12 лет), что позволило нашей стране впервые войти в десятку лучших и оказаться при этом на восьмом месте.

Талантливая ученица Балетной школы под руководством заслуженной артистки, примы-балерины Большого театра Беларуси Марины Вежновец также проявила себя и в категории «Современный танец» (соло, 8-12 лет), где была удостоена бронзовой медали.

Талантливая девочка стала единственной участницей гала-концерта от Беларуси, в котором лучшие танцоры мира 2020 года представили свои шедевры.