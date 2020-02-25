В Белорусском национальном техническом университете в Минске умер старший преподаватель Павел Петрусенко. Трагическое происшествие случилось 24 февраля. Информацию об этом «Еврорадио» подтвердил пресс-секретарь БНТУ Виталий Гмырак:

«Стало плохо около 12:30 на приборостроительном факультете. Сразу вызвали «скорую», принимались меры, но, к сожалению, спасти не удалось — инфаркт».

В учреждении уточнили, что у преподавателя в тот момент не было занятий.

Петрусенко было 55 лет. На кафедре стандартизации, метрологии и информационных систем он работал с 1990 года.