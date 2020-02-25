Маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Дмитрий Язов родился в 1924 году и с 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне. В годы войны дважды получал ранения, награжден орденом Красной звезды.

В 1962 году во время Карибского кризиса мотострелковый полк Язова перебросили на Кубу на случай вторжения войск США. В 1987-1991 годах Язов руководил Минобороны СССР. В 1990 году ему присвоили звание маршала Советского Союза.

В марте 2019 года суд в Литве признал Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. В ответ СК России возбудил в отношении литовских судей уголовное дело о неправосудном приговоре.