Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на государственное телевидение Египта. Мубарак умер в больнице спустя несколько недель после операции.

Хосни Мубарак находился у власти в Египте с 1981 года. Его свергли с поста президента во время протестов «арабской весны» 2011 года. После отстранения от власти он шесть лет провел в заключении. Его обвиняли в убийстве сотен протестующих в ходе «арабской весны». Сам Мубарак отрицал, что приказывал стрелять по протестующим. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, но в марте 2017 года оправдали, после чего он вышел на свободу.