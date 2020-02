Астрономы, работающие с данными находящейся на Марсе станции InSight, опубликовали первые результаты, полученные за 10 месяцев. Главным из них стало подтверждение того факта, что Марс по-прежнему является сейсмически активной планетой, а его кора неоднородна по составу и содержит небольшое количество летучих веществ, пишет N+1.

«Мы доказали, что Марс – сейсмически активная планета. Его недра оказались гораздо более активными, чем у Луны, но менее беспокойными, чем на Земле. В целом Марс в этом отношении напоминает те спокойные уголки нашей планеты, которые находятся далеко от разломов и зон сейсмического напряжения», – рассказал руководитель миссии InSight Брюс Банердт (цитата по ТАСС).

По словам Банердта, к концу сентября 2019 года установленный на поверхности Марса сейсмограф SEIS зафиксировал 174 «марсотрясения». В основном эти толчки были слабыми, но 24 толчка возникли на большой глубине, а их магнитуда составила примерно 3-4 балла – человек мог бы заметить подобные толчки в том случае, если бы жил в окрестностях их эпицентра. В целом специалисты пришли к выводу, что «марсотрясения» случаются гораздо чаще, чем они думали.

Также ученые отметили, что зафиксированные SEIS толчки в основном были сосредоточены в так называемых Бороздах Цербера. Так планетологи называют набор расселин и разломов, который располагается у экватора Марса, рядом с равниной Элизий.

Mars is alive, and I’m getting more of the big picture every day:

✅ marsquakes!

✅ whirlwinds!

✅ mysterious magnetic pulses!

Lots of new science, as my team releases findings from my experiments here on #Mars. Read all about it: https://t.co/bQ6uhIPusV

— NASA InSight (@NASAInSight) February 24, 2020