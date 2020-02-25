В Южной Турции обнаружили артефакт неизвестной древней цивилизации, существовавшей в 1400-600 годах до нашей эры. Местный фермер заметил в обмелевшем ирригационном канале валун с непонятными письменами и рассказал об этом археологам. Те пришли к выводу, что надпись сделана на мертвом лувийском языке, сообщает The Daily Mail.

Ученые смогли расшифровать текст. Он повествует о том, как некий правитель Хартапу завоевал Фригию – родину легендарного царя Мидаса. Названия империи и ее столицы не сохранилось. Но специалисты полагают, что она существовала около восьмисот лет.

Древний город Хартапу во время своего расцвета занимал примерно 300 акров (1,2 квадратных километра) и был одним из крупнейших городов Турции бронзового и железного веков.

«Мы понятия не имели об этом государстве. В мгновение ока мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века», – рассказал доктор Джеймс Осборн из Университета Чикаго.

Камень датировали 8 веком до нашей эры, то есть временем, когда правил царь Мидас. Он известен, в первую очередь, как герой мифов. Ученые не спешат доверять преданиям, гласившим, что он обращал предметы в золото одним прикосновением, но считают, что этот правитель действительно когда-то существовал.

Иероглифы на стеле гласили, что Мидас не просто потерпел поражение от Хартапу, но и попал к нему в плен.

«Боги бури доставили [вражеских] королей Его Величеству», – написано на камне.