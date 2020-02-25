Шепелев рассказал, чем займётся после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился со своими поклонниками планами на то, что будет делать после ухода с Первого канала.

«Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться. Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь», – написал Шепелев в Instagram.

При этом шоумен признался, что сначала намерен отвезти своего сына в горы.

Напомним, ранее телеведущий прокомментировал решение уйти с Первого канала объяснив, что «любые перемены всегда к лучшему». Телеведущий также отметил, что расставание произошло обоюдному согласию.

Накануне появилась информация о том, что Шепелев, возможно, будет вести новое развлекательное шоу на телеканале «Пятница».