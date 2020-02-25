Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Товарковском сахарном заводе в Тульской области. Бодин объяснил, что необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют поддерживать среднегодовые цены на сахар.

До 2016 года Россия была нетто-импортером сахара, но затем российские производители увеличили объем товара и по итогам сезона 2016/17 производство превысило внутреннее потребление. Чтобы продать излишки, необходимо было отправлять сахар не только на рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Однако в то же время начали снижаться мировые цены на сахар: они стали ниже, чем себестоимость у российских производителей. Распродать товар не удалось, поэтому в стране появились излишки, что обрушило внутренние цены: если в 2016-м оптовая цена килограмма сахара превышала 35 рублей, то сейчас она находится на уровне 20 рублей. Это привело к снижению рентабельности и убыткам, сказал Бодин.

По его мнению, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то придется закрывать и другие заводы. В «живых» останутся лишь те, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, — они смогут оптимизировать издержки.

О том, что многие российских сахарные заводы могут обанкротиться, сообщалось в ноябре 2019-го. Самое сложное положение у компаний, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги.