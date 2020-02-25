СК завершил расследование убийства годовалого ребенка в Мядельском районе. Трагедия случилась в сентябре прошлого года. Мать малыша находилась в больнице. В это время за мальчиком присматривал сожитель. В какой-то момент плач ребенка сильно разозлил пьяного мужчину. Метод воспитания он выбрал жесткий. Вернувшись, мать поняла, что сына нет дома. Что произошло в роковой день — картину уже восстанавливали следователи и эксперты, сообщает sk.gov.by

По данным следствия, в сентябре прошлого года в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме в одной из деревень Мядельского района обнаружено тело годовалого мальчика без признаков жизни.

В ходе проведения неотложных следственных действий были получены сведения, указывающие на криминальный характер произошедшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от тяжких телесных повреждений, образованных от травматических воздействий в область головы.

Практически сразу по подозрению в убийстве был задержан 21-летний местный житель. На съемной квартире мужчина проживал вместе с 20-летней матерью погибшего малыша.

Было установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина подверг мальчика избиению, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда обнаружил ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление. Тело ребенка в сумке перевез в пустующий дом в Мядельском районе.

Спустя несколько дней мать мальчика, которая вернулась из учреждения здравоохранения, стала узнавать, где находится ребенок. Изначально мужчина пояснил, что мальчик находится у знакомых, что не нашло своего подтверждения, в связи с чем в дальнейшем он рассказал, где находится тело ребенка.

Сейчас мужчина в ожидании суда. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.