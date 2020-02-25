Пресс-служба белорусского провайдера А1 сообщила о начале работ по запуску мобильной связи и Интернета на третьей линии метро.

3 июля 2020 года будет запущена Третья – Зеленолужская – линия минского метрополитена.

В пресс-службе отметили, что пассажиры новой линии смогут совершать голосовые вызовы (включая формат HD-Voice), и пользоваться мобильным Интернетом на платформах станций.

Связь будет также доступной во время движения состава. Сейчас ведутся работы на 3,5 км первом пусковом участке. Новая линия протяжностью 17,2 км будет насчитывать 14 станций.