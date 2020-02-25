Хорватия стала первой страной на Балканах, где было выявлено заражение коронавирусом Covid-19, сообщает хорватская телерадиокомпания HRT со ссылкой на министра здравоохранения страны Вили Бероша.

По словам министра, заразившийся мужчина, житель хорватской столицы Загреб, побывал в итальянском Милане.

Кроме того, во вторник также стало известно, что два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль.

Об этом сообщил телеканал ORF. По его информации, обоим пациентам по 24 года, это итальянцы, которые проживают в городе Инсбрук. Оба мужчины обратились ко врачу сами с температурой, в настоящее время они изолированы в клинике в Инсбруке.

Портал Blick, ссылаясь на власти страны пишет, что в Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Известно, что больной находится в кантоне Тичино.

Пока что на первом месте по числу заражений коронавирусом в ЕС находится Италия. Семь человек скончались, более 230 инфицированы. Все умершие — люди старше 70 лет. Шесть жертв заболевания проживали в Ломбардии, там же отмечено больше всего заболевших — свыше 170. Один человек скончался в области Венето. Зараженные также есть в области Эмилия-Романья, Пьемонте и Лацио.

11 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, изолированы и образуют закрытую для въезда и выезда «красную зону» из-за риска распространения вируса. В Милане в понедельник закрывался главный собор города Дуомо, оперный театр Ла Скала отменил представления, были перенесены футбольные матчи, пишет NEWSru.com.

Всемирная организация здравоохранения пока не расценивает ситуацию как пандемию, то есть неконтролируемое распространение вируса по всему миру, а только как эпидемию в отдельных странах. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к возможной пандемии.

Министры здравоохранения Италии, Словении, Австрии, Швейцарии, Франции и Германии проводят 25 февраля встречу, чтобы обсудить и скоординировать действия по предотвращению распространения заболевания.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.