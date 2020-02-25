Опубликована петиция против строительства нового флагштока в центре Гомеля. Она появилась сегодня на сайте petitions.by.

В тексте петиции говорится, что жители Гомеля считают идею возведения флагштока на площади Ленина ошибочной и приводят несколько аргументов против его строительства, пишет издание «Сильные Новости».

Авторы петиции указывают на отсутствие каких-либо общественных слушаний или презентаций проекта. «Нас просто поставили перед фактом и ускоренными темпами начали буровые работы спецтехникой», — написано в петиции.

Вторым существенным аргументом против строительства называется необоснованность финансовых затрат, ведь «в Гомеле существует большое количество действительно необходимых инфраструктурных и социальных объектов (недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали, ремонт улиц и иные проблемы), которые действительно нуждаются в финансировании».

Также составители петиции указывают на признаки нарушения законодательства об охране историко-культурных ценностей. Они отмечают, что «к внешним границам охранной зоны историко-культурной ценности „Дворцово-парковый ансамбль в городе Гомеле“ относится не только территория площади им. Ленина, но и прилегающий участок театрального сквера и участок перед зданием Главпочтамта».

В качестве альтернативы благоустройства города предлагается провести конкурс проектов.