Несмотря на большое количество заразившихся коронавирусом в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией, заявили в ВОЗ. Речь идет об «эпидемии в отдельных странах».

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

В настоящий момент ситуацию с COVID-19 нельзя назвать глобальной пандемией, отметил Гебрейесус. «Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете», — добавил директор ВОЗ.

Эпидемия коронавируса достигла Европы

ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе. Так, в настоящий момент смертность от него составляет 0,7 процента, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми — за 3-7 недель.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) констатировал, что «эпидемия коронавируса достигла Европы». Заявление сделано на фоне вспышки COVID-19 в Италии, где скончались уже семь инфицированных. «Мы должны исходить из того, что она может распространиться и в Германии», — предупредил Шпан. В ФРГ сейчас зафиксированы лишь 16 случаев заболевания.