Белорусский историк, культуролог и поэт Эдуард Дубенецкий умер 25 февраля на 54-м году жизни, сообщил Союз белорусских писателей.

Эдуард Дубенецкий родился в 1966 году в Ганцевичском районе, окончил БГУ, работал в нем же, а также в Скориновском центре и БГПУ.

Написал энциклопедические справочники «Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён» и «Культуралогія», книги поэзии «Душы маёй няскончаны палёт» и «Покліч самотнага неба», более сотни научных публикаций, пишет интернет-издание Naviny.by.