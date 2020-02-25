Делегация депутатов Европарламента 24-28 февраля посещает с визитом Беларусь, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Минске.

«Цель визита – ознакомление новоизбранных членов Европарламента с направлениями сотрудничества межу Беларусью и Евросоюзом», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации представительства ЕС, в ходе визита члены Европарламента проведут встречи с представителями белорусских властей, оппозиции, гражданского общества, аналитических центров, а также с правозащитниками и студентами.

«Они также посетят два реализуемых за средства ЕС проекта в стране — в Минской и Гродненской областях», — добавили в представительстве.