Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса — Броды, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

«Поставки по Одесса — Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров», — сказал Владимир Сизов.

Речь идет, скорее всего, о поставках нефти из Азербайджана. Для того чтобы осуществить поставки нефти из Азербайджана на белорусский НПЗ , участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины от участка «Одесса – Броды» необходимо запустить в реверсном режиме.

Подобным образом нефтепровод работал в 2011 году, когда по нему прокачивалось сырье из Венесуэлы и Азербайджана.