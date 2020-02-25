Первый мусоровоз белорусского производства представили на Витебщине.

Отечественная техника на 15% дешевле зарубежных аналогов, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

Над проектом работали около полугода. Еще два месяца потребовалось, чтобы создать первый опытный образец. Все детали мусоровоза тоже белорусского производства.

Машина способна выгружать мусор из контейнеров любого размера и формы. Кабина водителя оборудована экранами, показывающими информацию с двух камер заднего вида.

Массовое производство белорусских мусоровозов предполагают начать в конце 2020 г. Однако уже сейчас есть запросы на поставку техники, в частности, Казахстан готов приобрести 50 таких машин.