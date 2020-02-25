Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

Напомним, инцидент с «грязной» нефтью произошел в конце апреля 2019 года. «Белнефтехим» сообщал о недоброкачественной российской нефти, попавшей в трубопровод «Дружба». Число хлорорганических соединений в черном золоте превышало предельные по стандарту значения во много раз. В итоге ряд стран временно прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Проблема была оперативно устранена российской стороной, позже был поднят вопрос о компенсации в связи с инцидентом.

«Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать, — сказал Владимир Сизов. — Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода».

Как он отметил, что речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью», — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. «Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — добавил он.

«Белнефтехим» пока не называет общий размер компенсации.