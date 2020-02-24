Звезда сериала «Мажор», российский актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить. «Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому», — написал Прилучный.

Пара познакомилась на съемках телесериала «Закрытая школа», в 2011 году Прилучный и Муцениеце тайно поженились. У супругов двое детей.