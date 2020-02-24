Система территориальной обороны существует не только в Беларуси.

Нечто похожее есть и в других странах. Например, в Швейцарии или Финляндии.

Об этом заявил военный комиссар города Минска Юрий Пилищик, отметив, что Беларусь может прийти к ситуации, когда у каждого дома будет храниться оружие.

В своем интервью в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ он не исключил, что «может, и мы когда-то придем к такому моменту».

Возможно, у каждого дома будет храниться оружие, стоять сейф, автомат, обмундирование.

Об этом Пилищик упомянул, говоря о работе войск территориальной обороны.

Военный комиссар города отметил, что в случае нападения на Минск подразделения получат инструкции заранее.

Юрий Пилищик добавил, что довольно часто в таких случаях каждый жилой дом готовится к круговой обороне.

В случае нападения стоит задача не сдать в руки противника спальный район.

Совершенно недопустимо, чтобы он занял пару кварталов. В этом случае оборона будет терпеть поражение за счет потери инициативы.

Юрий Пилищик в интервью телеканалу в качестве примера привел ситуацию в Сирии, когда боевики в течение длительного времени удерживают города без учета, сколько погибнет мирного населения.

Пилищик заявил, что «наша задача – оборонять города», чтобы сохранить всю инфраструктуру и прежде всего население.