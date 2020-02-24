Государственные СМИ Туркмении опубликовали в понедельник, 24 февраля, проект поправок в конституцию страны. Они предполагают создание двухпалатного парламента: действующий уже Меджлис становится нижней палатой, появляется Халк Маслахаты (Национальный совет). При этом бывшие президенты Туркмении автоматически становятся пожизненными членами верхней палаты парламента, а ее спикер будет исполнять обязанности тяжело больного президента или замещать его в случае смерти до назначения выборов нового главы государства.

Ожидается, что изменения будут приняты до конца 2020 года после формального публичного обсуждения, передает DW.

Публикацию конституционных поправок связывают с возможной передачей власти в стране, занимающей четвертое место в мире по запасам природного газа.

Предполагается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов готовит своего единственного сына 38-летнего Сердара в преемники, он уже был главой юридического комитета Меджлиса, заместителем министра иностранных дел, руководителем региона (Ахалского велаята), а в феврале отец назначил его главой нового министерства промышленности и строительства. В прошлом году туркменский президент несколько месяцев не появлялся на публике, это вызвало волну слухов о его смерти.