Фрагмент выпуска был размещен на сайте «Первого канала» и Telegram-канале «Пул первого».

Шутники напомнили о недавней встрече президентов Беларуси и России в Сочи, где вновь обсуждались вопросы углубленной интеграции двух стран.

По словам юмористов, исход переговоров известен заранее: «мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси». Говоря о плюсах присоединения России к Беларуси, белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» объяснила, что теперь и «у вас тоже чисто».

Кроме того, белорусам не придется ездить в Россию работать, ведь они смогут «уезжать на заработки в регионы».