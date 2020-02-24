Не менее десяти человек ранены в понедельник на западе Германии в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия. Полиция и автомобили скорой помощи немедленно приехали к месту происшествия. Оно произошло в городе Волькмарсен в четырёхстах километрах к западу от Берлина, сообщает Радио Свобода.

Полиция заявила, что водитель автомобиля арестован. Правоохранители, однако, воздерживаются от оценки – был ли инцидент умышленным нападением или следствием иных причин.

Свидетели произошедшего сообщили информационному сайту HNA, что водитель, по всей вероятности, намеренно наезжал на детей, нажимая при этом на педаль газа.

Инцидент произошёл менее чем через неделю после того, как вооружённый нападающий убил 11 человек, включая и себя, в городе Ханау в центральной Германии. Пресса назвала это преступление одним из самых тяжёлых расистских нападений в Германии со времён Второй мировой войны.