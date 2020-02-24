В Беларуси с 23 февраля установлена новая стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Стоимость автомобильного топлива традиционно выросла на 1 копейку.

Бензин АИ-92-К5-Евро теперь стоит 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля, а дизельное топливо – 1,82 рубля.

В концерне подорожание топлива объяснили отрицательной динамикой курса национальной валюты.

Это уже восьмое подорожание бензина с начала года. Цены растут на него каждое воскресенье.

С начала года белорусский рубль по отношению к доллару подешевел на 4,62%.