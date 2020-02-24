Исландия – маленькое государство, население которого чуть больше 350 000 человек. В одной из самых безопасных стран мира нет постоянной армии, а сотрудники полиции и береговой охраны ходят без оружия, поскольку преступность в стране льдов практически отсутствует. В государстве, которое представляется практически идеалом человеческого существования есть особо интересные моменты. «Рамблер» расскажет об одной из таких любопытных вещей, как выбор имени своему ребенку.

В североевропейской стране действует исландский комитет по личным именам, в состав которого входят 6 человек, половину назначает министр юстиции, а еще троих – высшие учебные заведения. Подобная организация является регулятором именования с точки зрения национальной культуры. Комитет проводит экспертизу личного имени, анализируя его совместимость с традициями исландского языка. Важное значение имеет благозвучность и соответствие грамматике, где грамматический род должен совпадать с полом носителя имени, также допускается использование букв только исландского алфавита.

Согласно таким правилам, исландский актер, политик, а также экс-мэр Рейкьявика Йон Гнарр не смог назвать свою дочь «Камилла», поскольку в написании этого имени («Camilla») есть буква «С», которая не входит в состав исландского алфавита. Подобное случилось и с именем «Андрей», написание которого также не соответствует правилам национального языка страны льда.