В наших лесах волк считается нежелательным зверем.

В Интернете ухохатываются над мемами про шерстяного волчару, а между тем в Европе есть страны, где живых волков не видели уже более ста лет.

Последнего волка на территории современной Чехии охотники застрелили ещё в конце XIX столетия. Герой народных сказок и песен исчез бесследно.

А началось всё в раннем средневековье, в период интенсивного заселения чешских земель. Именно тогда, в XI-XIV столетии, началась массовая охота на крупных животных. Финальный гонг прозвучал во второй половине XIX века, когда волков почти полностью истребили.

Жизнь тогда была тяжелее, чем сегодня, и волки воспринимались крестьянами как бедствие, так как мешали разводить домашних животных. Считается, что последний чешский волк был застрелен в 1914 году в Бескидах.

В исторические места своего обитания волк начал возвращаться лишь в последнее время. Так 29 марта 2014 года одна из фотоловушек, установленных в заповедной зоне близ города Доксы в Либерецком крае, впервые за более чем 100 лет запечатлела живого волка.

Как сообщает Radio Praha, информация о появлении волков в последние годы поступает также из заповедников в горах Крконоше и в области города Шлукнов, куда хищники пришли из Саксонии. А в начале февраля в Лужицких горах, что на границе Чехии и Германии, лесные камеры, установленные группой следопытов «Волчий дозор», запечатлели сразу четырёх волков. В прошлом году в этой местности была замечена такая же группа, но из трёх хищников.

На территорию Чехии волки приходят, в основном, из Словакии и Польши, где их сравнительно много – 300-600 и 1300-1400 особей соответственно. Ещё больше волков в Румынии и других карпатских странах. Именно оттуда в Чехию стремятся горные и равнинные canis lupus. И это очень радует чешских зоологов.

Для Чехии отсутствие волков – серьёзная проблема. Волк ведь недаром зовётся санитаром леса: серый хищник помогает регулировать численность копытных – оленей, серн, кабанов – живущих в лесах.

Когда хищника в лесу нет, копытные начинают активно плодиться, что не только нарушает природное равновесие – они съедают молодую зелёную поросль, и лес не успевает восстановиться – но и приносит вред человеку.

Так чрезмерно размножившиеся кабаны наносят серьёзный ущерб угодьям земледельцев. Неудивительно, что отношение к волку у чешских крестьян сегодня совсем иное, чем было сто лет назад.

А что у нас?

В Беларуси волк считается нежелательным зверем. Официально он имеет статус ненормируемого охотничьего вида, добывать который можно круглый год почти везде, за исключением некоторых заповедников.

Если ты находишься на территории охотхозяйства, и у тебя есть разрешение охотиться на других зверей, попутно ты можешь охотиться и на волка. Причём любого пола и возраста, и любым способом: из засады, с подманиванием, с подхода, с подъезда, загоном, в том числе с охотничьими собаками и ловчими птицами. В общем волкам в Беларуси не позавидуешь.

Охотники считают такое положение оправданным. Они утверждают, что волки – опасные хищники, и предлагают снизить их численность до 300-350 голов с нынешних 1,5-2,1 тысячи.

Биологи и зоозащитники с этим не согласны и требуют притормозить «волчью бойню», объясняя это тем, что при таком охотничьем рвении популяция белорусских волков может быть полностью истреблена, как это случилось в Чехии.

Беларусь, кстати, в своё время уже пережила одну охотничью катастрофу: к началу 20-х годов прошлого века в наших лесах были полностью истреблены бобры, чей мех тогда очень ценился. Понадобилось почти сто лет, чтобы восстановить их популяцию. Не повторить бы такой косяк и с волками.