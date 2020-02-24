На общественное обсуждение вынесли проект указа президента «О запрете предоставления вознаграждений за продвижение социально значимых товаров». Поделиться своим мнением все желающие могут в специальной теме на Правовом форуме до 2 марта включительно.

Указ запретит торговым объектам получать доходы при продаже социально значимых товаров, то есть они не смогут получать вознаграждения за продвижение товаров от поставщиков.

Как говорится в обосновании к проекту указа, «установление запрета на предоставление производителями (поставщиками) вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары, послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке, что послужит фактором роста конкурентоспособности сахара отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках и увеличения объема его продаж, а также положительно скажется на покупательской способности населения и настроении в обществе».

Сегодня предельная отпускная цена франко-отправления сахара составляет 1,19 рубля за килограмм, франко-назначения — 1,22 рубля, а розничная цена — от 1,5 рубля.

В ведомстве приводят пример. В частности, чтобы удержать позиции на внутреннем рынке организации сахарной отрасли в 2018–2019 годах предоставляли субъектам торговли скидки и премии. Это ухудшило финансовые результаты в целом по отрасли, привело к росту материальных затрат и снижению конкурентоспособности отечественного сахара по отношению к продукции импортного производства.

Вместе с тем, несмотря на предоставленные субъектам торговли вознаграждения за продвижение сахара, по данным концерна «Белгоспищепром» в октябре прошлого года выручка от реализации сахара (без НДС) на внутренний рынок снизилась на 10,6 млн руб. и составила 70,7% к октябрю 2018 г. «Рентабельность продаж на внутренний рынок снизилась на 36,9 процентного пункта и составила -11,2%. Реализовано сахара на внутренний рынок (по данным организаций сахарной отрасли) в октябре 2019 г. на 8,5 тыс. тонны меньше (62,4% к октябрю 2018 г.)», — отмечают в МАРТ.

При этом специалисты не исключают, что если стоимость сахара или других социально значимых товаров, цены на которые регулируются, будет ограничена, магазины смогут поднять торговые надбавки на другие товары.