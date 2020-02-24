Фото с сайта mlyn.by

На общественное обсуждение вынесли проект указа президента «О запрете предоставления вознаграждений за продвижение социально значимых товаров». Поделиться своим мнением все желающие могут в специальной теме на Правовом форуме до 2 марта включительно.

Указ запретит торговым объектам получать доходы при продаже социально значимых товаров, то есть они не смогут получать вознаграждения за продвижение товаров от поставщиков.

Как говорится в обосновании к проекту указа, «установление запрета на предоставление производителями (поставщиками) вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары, послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке, что послужит фактором роста конкурентоспособности сахара отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках и увеличения объема его продаж, а также положительно скажется на покупательской способности населения и настроении в обществе».

Сегодня предельная отпускная цена франко-отправления сахара составляет 1,19 рубля за килограмм, франко-назначения — 1,22 рубля, а розничная цена — от 1,5 рубля.

В ведомстве приводят пример. В частности, чтобы удержать позиции на внутреннем рынке организации сахарной отрасли в 2018–2019 годах предоставляли субъектам торговли скидки и премии. Это ухудшило финансовые результаты в целом по отрасли, привело к росту материальных затрат и снижению конкурентоспособности отечественного сахара по отношению к продукции импортного производства.

Вместе с тем, несмотря на предоставленные субъектам торговли вознаграждения за продвижение сахара, по данным концерна «Белгоспищепром» в октябре прошлого года выручка от реализации сахара (без НДС) на внутренний рынок снизилась на 10,6 млн руб. и составила 70,7% к октябрю 2018 г. «Рентабельность продаж на внутренний рынок снизилась на 36,9 процентного пункта и составила -11,2%. Реализовано сахара на внутренний рынок (по данным организаций сахарной отрасли) в октябре 2019 г. на 8,5 тыс. тонны меньше (62,4% к октябрю 2018 г.)», — отмечают в МАРТ.

При этом специалисты не исключают, что если стоимость сахара или других социально значимых товаров, цены на которые регулируются, будет ограничена, магазины смогут поднять торговые надбавки на другие товары.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА