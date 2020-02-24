Курс доллара США установил в Беларуси новый исторический рекорд по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, передает Sputnik.by.
Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на 25 февраля по итогам торгов:
- доллар США – 2,2246,
- евро – 2,4065,
- 100 российских рублей – 3,4189.
Таким образом на биржевых торгах в понедельник новый исторический рекорд установил доллар: на минувшей неделе «американец» перешагнул наивысшую планку своей стоимости, установленную в 2016 году.
Продолжил дорожать и евро – он прибавил почти две копейки. А вот 100RUB подешевели на две копейки.
Белорусский рубль заметно девальвируется к доллару преимущественно за счет внешних факторов, в первую очередь – укрепления американской валюты на мировых рынках до максимума за последние несколько лет. Снижению рубля способствует и падение цен на нефть.