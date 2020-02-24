В КНР разработана вакцина, которая показала эффективность против коронавируса, сообщил в понедельник, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает Korrespondent.net со ссылкой на Интерфакс.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — сказал он.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

«Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, — отметил он. — Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%».

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это «хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии».

«Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, — сказал посол. — Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской».