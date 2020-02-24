Какие зарплатные новшества обещали бюджетникам в 2020 году и что (не) получается по факту

С этого года труд работников бюджетных организаций оплачивается по новой схеме. Власти ввели 18-разрядную тарифную сетку вместо 27-разрядной. Тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Власти обещали, что зарплаты из-за нововведений не упадут. Но без ошибок в расчетах и уменьшения выплат не обошлось, пусть они и не носят массовый характер, по уверениям властей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения претерпела сама система начислений зарплат бюджетников — от анонса по ее вводу до первых зарплат по новой схеме.

Новая система унифицировала структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Теперь ее состав включает оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Кроме того, чиновники попытались упорядочить выплаты, связанные с отраслевой спецификой. Ранее сообщалось, что размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума (сейчас он составляет 239,87 рубля). Но пока власти не осуществили эти планы.

Некоторые бюджетники получив январские расчетники расстроились, потому что, по их мнению, суммы в них оказались значительно меньше, чем в декабре и ноябре. Из-за новшеств на снижение зарплат жаловались учителя, работники детских садов, ДЮСШ, а также медики.

Но вопросы вызвали не только суммы в расчетниках, но и сама система начислений, которая от момента ее презентации до ввода в действие претерпела некоторые изменения.

— Моя зарплата за декабрь и январь отличается на 50 рублей, естественно в меньшую сторону. В нашей бухгалтерии перепроверили начисления и сказали, что суммы правильные, подробно объяснив мне, что и откуда взялось, — рассказывает работник одной из бюджетных организаций Минской области. — У меня вопрос даже не к конкретным суммам в моих рассчетниках.

Женщина говорит, что «в прошлом году, еще до введения новой системы начисления, чиновники давали другие разъяснения и по начислению зарплат, и по их сравнению нежели сейчас».

— Условие, что сравнивать нужно без учета премий, появилось только в этом году, когда система уже работала. Но раньше об этом никто не говорил и в примерах показывали, что сравнивать нужно сумму к сумме, без исключения чего-либо. Основная мысль была в том, что заработки не должны упасть. А теперь, чтобы они не упали, нужно что-то вычитать при сравнении, — продолжает женщина. — Кроме того, власти при расчете новых зарплат делили материальную помощь и единовременную выплату на оздоровление на 12 и включали эти суммы в ежемесячные выплаты. Теперь не включают. Все эти метаморфозы наводят на мысль, что изначально система не была досконально продумана. Так сказать придумать придумали, а там посмотрим, как работать будет. И раз сейчас столько вопросов с этим, значит что-то пошло не так.

Что говорили власти, когда презентовали новую схему оплаты труда

5 февраля 2019 года на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и соцвопросам первый заместитель министра труда Андрей Лобович рассказывал о новой системе начисления зарплат в бюджетной сфере. Во всех приведенных им примерах заработки сравнивались в полном объеме, то есть никакие премии не вычитались.

Некоторые ведомства на своих сайтах размещали пояснения, где также сравнивались заработки целиком, без каких-либо оговорок. В том числе Минздрав.

«Так, расчетная заработная плата врача общей практики, работающего на 1 должность в зависимости от имеющейся квалификационной категории, стажа работы, размера повышения тарифного оклада по Декрету № 29, размера надбавки за сложность и напряженность труда, премии составляет в среднем по действующим условиям 950 — 1 470,0 рублей, в новых условиях она составит 970−1 510 рублей. Расчетная заработная плата медицинской сестры участковой с учетом вышеперечисленных факторов в действующих условиях составляет 685−890 рублей, в новых условиях составит — 700−910 рублей», писало на своем сайте Министерство здравоохранения.

Однако в примерах также не оговаривалось и то, за какие месяцы в них сравниваются заработки.

Министр труда Ирина Костевич ранее в этом году поясняла, что декабрьские и январские зарплаты традиционно имеют особенности. К примеру, «во многих организациях при наличии достаточного фонда оплаты труда на конец года и принимая во внимание расходы работника к Новому году, сложилась многолетняя практика выплаты премии за декабрь в последних числах декабря», поясняла Ирина Костевич. Но надо понимать, что эта премия выплачена досрочно, поскольку срок ее выплаты — январь 2020 года. То есть работник в декабре по факту получает две бюджетные премии — за ноябрь и декабрь. Еще одна особенность — учреждения в январе не производят выплаты за счет экономии по оплате труда и внебюджетных источников. Эти выплаты производятся, как правило, в феврале-марте и последующие месяцы.

Эти объективные нюансы нельзя не учитывать. Вероятно, чтобы можно было сравнить суммы целиком, нужно дождаться расчетников за февраль и сопоставлять с ноябрьским 2019 года.

В примерах из презентации Андрея Лобовича в расчетах зарплаты по-новому фигурирует и одна двенадцатая часть единовременной выплаты на оздоровление, то есть половины оклада, и двенадцатая часть материальной помощи — 0,3 оклада. Эти суммы также приведены (и включены в расчеты месячной зарплаты) в примере, который содержится в разъяснениях по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетных организаций с учетом норм президентского указа от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» на сайте Министерства труда. Это же разъяснение разместили на сайтах многих рай- и облисполкомов.

«Расчетная заработная плата врача-терапевта, имеющего I квалификационную категорию, в действующих условиях (при прогнозном размере тарифной ставки первого разряда на конец 2019 года — 38 рублей) составляет 670 рублей. В новых условиях (при базовой ставке в размере 180 рублей (с 1 января 2020 года ее подняли до 185 рублей. — Прим. ред.) и тарифных коэффициентах тарифной сетки, установленных постановлением № 138) устанавливаемые указанному работнику централизованные выплаты будут составлять 395,8 рубля. Из них оклад (10 тарифный разряд) — 322,2 рубля, надбавка за стаж работы в бюджетных организациях (20% от базовой ставки) — 36 рублей, премия (5% оклада) — 16,1 рубля, единовременная выплата на оздоровление (0,5 оклада/12) — 13,4 рубля, материальная помощь (0,3 оклада/12) — 8,1 рубля», — написано в документе. Дальше по тексту рассказывается о стимулирующих и компенсирующих выплатах.

Что (не) получается по факту

В расчетах, которые для примера FINANCE.TUT.BY предоставляли в Минтруда в январе 2020 года эти выплаты в ежемесячную зарплату включены не были.

13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас. Однако, когда бюджетникам стали выдавать расчетники за январь, в СМИ, профильные ведомства посыпались анонимные обращения о снижении зарплат от медиков, учителей, воспитателей, работников культуры и прочих.

В Минтруда рассказывали, что ежедневно они получают около 10−15 обращений, которые касаются начисления зарплаты бюджетникам по новой схеме и разъяснения законодательства. По ним министерство стало проводить проверки. По итогам чиновники заключили: «большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются». Однако ошибки все же были найдены. Деньги работникам доначислили.

Подключился к проверкам и Комитет государственного контроля. Они проходят во всех областях Беларуси и в Минске. В КГК подтверждают, что разбежки в суммах есть, но говорят, что получились они вовсе не из-за снижения зарплат.

— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. То есть все списали на человеческий фактор.

Прокомментировала заработки бюджетников и Администрация президента. Там по этому поводу сказали, что в начислении зарплат бюджетников были перекосы. Но это произошло из-за неверных расчетов.

На днях министр финансов Максим Ермолович отрапортовал президенту, что планы по повышению зарплат бюджетников до 80% от средней по республике в этом году, как и в прошлом, будут выполнены. Он отметил, что уже в прошлом году в бюджете изыскали 160 миллионов рублей дополнительных средств и направили областям для выплаты заработной платы. Поэтому средняя зарплата в бюджетном секторе с сентября по декабрь уже была на уровне 80% от среднереспубликанской.

На этот год фонд заработной платы увеличился на 15% в сравнении с прошлым, заявил министр.

— В сумме за 2 года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе, — подчеркивает министр финансов.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.