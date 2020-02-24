В НОК Беларуси представили официальный талисман Чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ 2021 года – им стал Ежик Спайки.

На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. Вниманию общественности было представлено 30 работ, вошедших в шорт-лист конкурса. Из их числа звездное жюри и определило главный символ предстоящего чемпионата.

«Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер, – рассказал Никита Устинович, директор креативного агентства DAB. – Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж — Наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене».

Легенда талисмана гласит: «Ежик — одно из самых распространенных животных в мире. Кроме того, он очень умен и смекалист, а скорости его реакции может позавидовать каждый. И пусть с виду герой совсем не велик, всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки. Именно этим и славятся хоккейные сборные Беларуси и Латвии – своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены».

Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на Годовом конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Турнир, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут столицы обеих стран.