В Италии за 48 часов количество диагностированных случаев COVID-19 превысило 200 человек. От заболевания — по информации на утро понедельника — скончались четверо, сообщает Euronews.

Власти подчеркнули, что эти цифры — не окончательные, и что они будут расти.

Закрыты школы, отменены все публичные мероприятия, включая спортивные состязания и церковные богослужения.

Это касается 50 тысяч населения Ломбардии, Венето и Лигурии.

В воскресенье власти Австрии на несколько часов приостановили железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса.

На экстренном заседании кабинета министров в Риме былj принято постановление, наделяющее на время эпидемии местные власти особыми полномочиями в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Накануне за два дня до финала мероприятия распоряжением властей был закрыт знаменитый венецианский карнавал, и театральные маски уступили место медицинским.

Эвакуированные с круизного судна Diamond Princess британцы также помещены в карантин, среди трех десятков человек коронавирус был обнаружен у четырех пассажиров. Их тут же отправили в инфекционную больницу. Все остальные, вне зависимости от наличия симптомов будут находиться в двухнедельной изоляции.

Семь летальных исходов зарегистрировано в Южной Корее, об этом в понедельник утром заявили в Сеуле, число заразившихся увеличилось на 161 человек и составило 763 инфицированных.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к нации: «Ситуация с эпидемией приблизилась к критической отметке, следующие несколько дней покажут, удалось ли нам обуздать распространение инфекции и выходить заболевших».

В Китае число жертв достигло почти 2 600 человек, за сутки медики зафиксировали 150 летальных исходов, общее число заразившихся превысило 77 тысяч человек.