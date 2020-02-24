Аномально тёплая зима в северном полушарии, в том числе и в Беларуси, обусловлена тем, что «изменение климата и необычные погодные условия в Арктике в совокупности не дают холоду двигаться на юг», информирует Bloomberg.

Отмечается, что в районе Северного полюса установилась необычайно устойчивая область низкого давления, в связи с чем ветры циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Так, температура в США на 3 °C выше, чем средние данные за ХХ век по всей стране.

В Беларуси, в восточной Канаде и части Скандинавии температура была выше среднего значения примерно на пять-восемь градусов.