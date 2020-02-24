Итальянский модельер Джорджио Армани провел закрытый показ новой коллекции на Неделе моды в Милане, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщает интернет-издание «Гордон».

Видео опубликовали на YouTube-канале модного дома.

Армани заявил, что хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать многолюдные места. Поэтому он решил провести шоу при пустых трибунах.

Показ состоялся 23 февраля.

Как сообщалось ранее, Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин.