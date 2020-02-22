В Городокском районе на охоте случайно застрелили бизнесмена

Вечером 21-февраля в Городокском районе во время охоты застрелен 37-летний мужчина, сообщает телеграмм-канал Следственного комитета.

По информации «Нашей Нивы» погиб бизнесмен Валерий Янчак. Он директор строительной компании «ЯВГ-сервис».

Информацию о трагической гибели бизнесмена подтвердили его жена и племянница.

Валерию Янчаку было 37 лет.

Обстоятельства гибели пока неизвестны. Но родственники Янчака говорят, что трагедия произошла на охоте, а в бизнесмена случайно выстрелил председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. Говорить с журналистами на эту тему он категорически отказался.

Родственники погибшего тоже пока подробно не комментируют трагедию.

«Вся семья в шоке, никто не ожидал такого результата. Сейчас все в доме матери Валерия, там при ней дежурит скорая», — рассказала теща Андрея Янчака, родного брата погибшего.

По информации телеграмм-канала Nexta, у погибшего осталось четверо детей и беременная жена.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.